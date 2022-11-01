Высокопоставленный сотрудник ВОЗ оказался в центре секс-скандала

Всемирная организация здравоохранения временно отстранила от должности неназванного высокопоставленного сотрудника, которого обвинили в сексуальных домогательствах, сообщил Telegraph.

Отмечается, что в октябре доктор Роузи Джеймс заявила на своей странице в Twitter, что во время всемирного саммита по вопросам здравоохранения в Берлине, организованного при участии ВОЗ, она стала жертвой сексуальных домогательств.

Издание отмечает, что на следующий день после того, как Джеймс опубликовала свою историю, ВОЗ начала расследование. Согласно организации, «предполагаемый правонарушитель в отпуске».