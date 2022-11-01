Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:11

Визит Ильхама Алиева в Алжир полностью соответствует самодостаточной, многовекторной внешнеполитической доктрине Баку, которая основана на национальных интересах и направлена на дальнейшее развитие двусторонних и многосторонних отношений Азербайджана с арабским миром. Что убедительно подтверждает участие Ильхама Алиева в последние месяцы в саммитах Шанхайской организации сотрудничества, «Европейского политического сообщества», Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а теперь и Лиги арабских государств.

Лига арабских государств, основанная в 1945 году в Каире, является влиятельной политической организацией, объединяющей двадцать две арабские страны. В неё входят Египет, Судан, Сомали, Джибути, Коморские острова, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Палестина, Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Кувейт, Королевство Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, Объединенные Арабские Эмираты. Лига представляет арабский мир с населением более 400 миллионов человек и является основным региональным альянсом, защищающим интересы арабских государств в ближневосточном мирном процессе. Что же касается стран, входящих в ЛАГ, то они имеют значительное влияние на мировом энергетическом рынке, благодаря богатым запасам нефти и газа. Азербайджан, всегда придававший особое значение двусторонним связям с арабскими странами, установил основанные на взаимном доверии и интересах отношения с такими ведущими странами Ближнего Востока, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

В частности, еще до волны «арабской весны», между Азербайджаном и Египтом существовали тесные дружеские связи, имевшие глубокие корни – как известно, расположенный на историческом торговом коридоре Шелкового пути Азербайджан имеет глубокую историческую и культурную связь с арабским миром. На протяжении веков азербайджанские поэты и мыслители писали и творили на арабском языке. Еще одним ярким примером этой исторической связи является прах великих азербайджанских поэтов Насими и Физули, упокоенный на территории арабских государств. Что же касается ЛАГ, то отношения Баку с этой организацией имеют без малого двадцатилетнюю историю. В 2005 году между Азербайджаном и ЛАГ был подписан Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Азербайджан в этой международной структуре занимает статус наблюдателя.

В 2007 году, в рамках официального визита в Египет, президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ЛАГ с тогдашним генеральным секретарем Амром Мусой, выступил перед послами стран-членов этой организации и провел пресс-конференцию совместно с Амром Мусой. В дальнейшем эти отношения получили развитие. В частности, был создан формат «Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанский форум сотрудничества и экономического сотрудничества». А декларация, принятая в 2014 году в Эр-Рияде по итогам первого Форума, подчеркнула важность урегулирования оставшегося в прошлом армяно-азербайджанского конфликта на основе принципов суверенитета и территориальной целостности в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. 17 июня текущего года президент Азербайджана принял генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу Гайта, принявшего участие в 9-м Глобальном Бакинском форуме, и обменялся с ним мнениями о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Лигой арабских государств. Кроме того, было выдвинуто предложение о создании в Баку офиса ЛАГ, которое в настоящее время находится в стадии обсуждения.

Выстраивая отношения с арабским миром, Азербайджан, помимо взаимных интересов, руководствуется принципом исламской солидарности, исходя из которого рассматривает возможность углубления сотрудничества с арабскими государствами как на двусторонней основе, так и в рамках Организации исламского сотрудничества, ООН и других международных организаций. В то же время, Азербайджан имеет свою позицию в вопросах, связанных с арабским миром. Баку всегда подчеркивал, что выступает за решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, с Восточным Иерусалимом в качестве столицы палестинского государства, а также на основе соответствующих резолюций ООН. Азербайджан постоянно оказывает гуманитарную помощь палестинскому народу как напрямую, так и через различные международные организации. Она включает такие важные элементы, как финансовая поддержка, организация донорских конференций, возможность для палестинских студентов проходить обучение в вузах Азербайджана… В то же время, Азербайджан направляет гуманитарную помощь во многие арабские страны, от Йемена до Судана. Азербайджан также решительно выступает против усиливающихся в мире исламофобских тенденций.