«Премьер-министр отметил, что произошедшее в Карабах е противоречит продвигаемому им «мирному процессу», подчеркнув, что для смягчения волны в информационном поле должны быть предприняты организованные шаги, - пишет газета. – В результате, вот уже два дня, как социальные сети переполнены гневными откликами, дискредитирующими Карабах и поддерживающими действия официального Еревана».

В частности, как передает источник «Паст», после проведения акции протеста в Ханкенди Пашинян собрал своих сторонников на правительственной даче.

Как пишет издаваемая в Армении газета «Паст», акция, организованная 30 октября, в преддверии трехсторонних переговоров в Сочи командованием российских миротворцев в Ханкенди, серьезно встревожила армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Отметим, что сайт epress.am, издаваемый в Армении, сообщает, что акцию в Ханкенди организовал командующий российскими миротворцами генерал Аркадий Волков. Согласно информации epress.am, Волков предупредил армян, что, если Ереван не примет «российскую версию» мирного договора, миротворцы покинут Карабах, а выступавшие на митинге заявили, что «не примут ни один мирный документ, в котором Карабах признается частью Азербайджана», и обратятся за помощью к России.

Интересно, что на акции в Ханкенди так и не появился миллиардер Рубен Варданян, который заявлял ранее, что его главная миссия – это «спасение Карабаха». Как известно, отказавшийся от российского гражданства миллиардер обосновался в Карабахе и через несколько дней готовится возглавить, так называемое, «правительство» в Ханкенди.

По сообщениям из Еревана, Варданян в настоящее время занят формированием своей команды.

Тем временем, армянские СМИ пытаются предугадать, кто именно будет главным в Ханкенди. Сообщается, что Варданян будет иметь широкие полномочия и полный контроль над социально-экономической сферой на территориях, подконтрольных российским миротворцам, а за Араиком Арутюняном останется контроль за «силовыми структурами».