Депутаты Европарламента приехали к армянским сепаратистам

Находящиеся в Ереване депутаты Европарламента Питер ван Дален (Нидерланды), Фабио Массимо Касталдо (Италия) и Ларс Патрик Бергер (Германия) встретились с группой карабахских сепаратистов, сообщили армянские СМИ.

Стороны обменялись мнениями по азербайджано-армянскому конфликту. Кроме того, отмечается, что евродепутаты «выразили готовность» быть рядом с сепаратистами.

Кроме того, с европарламентариями встретились представители оппозиционных фракций парламента Армении.