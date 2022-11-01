Как сообщают турецкие СМИ, Яджи заявил об этом в своем выступлении на симпозиуме, организованном Центром стратегических исследований Черноморского технического университета.

По мнению Джихата Яджи, отставного адмирала ВМС Турции, а ныне сотрудника Стамбульского университета Топкапы, у Ирана есть планы военной интервенции против Азербайджанской Республики.

Джихат Яджи считает, что причиной напряжения, нарастающего в последнее время между Турцией и Грецией, является попытки США и «частично Германии» ограничить доступ Турции к морям. По его словам, эти страны подталкивают Афины к расширению своих территориальных вод в Эгейском море.

«Если Греция нарастит площадь своего пространства в Эгейском море с шести до семи морских миль, то под контроль Афин перейдут 13 процентов территориальных вод Турции, - заявил отставной адмирал ВВС. – Кто-нибудь может забрать 13 процентов сухопутной территории Турции? Естественно, мы умрем, но не допустим этого. То же самое относится и к морю. Мы не можем позволить Греции сделать это».

Яджи считает, что в продолжающейся войне в Украине Турция, как и прежде, должна сохранять нейтралитет.

«Это точно не наша война, - сказал он. – Мы должны заботиться, прежде всего, об интересах Турции».

«Кто сегодня поддерживает Армению? - воскликнул Джихат Яджи. – США, Россия, Франция, Греция и Иран. Но разве США и Россия не являются из-за войны в Украине непримиримыми врагами? А как насчет США и Ирана? Разве они не враги? Но почему-то все они объединились против Турции. Я всегда говорил и продолжаю утверждать: когда дело доходит до Турции, США и Россия – родные братья».

Коснувшись событий в Иране, адмирал отметил, что протесты, происходящие в этой стране, вовсе не являются движением за свободу, как это представляют себе многие.

«РПК, PJAK и КСИР хотят оказывать на проживающих в Иране азербайджанских турок перманентное давление, - подчеркнул Яджи. – Это им нужно, чтобы осуществить вооруженную интервенцию против Азербайджана. Они передают все тюркские города под начало курдских террористов из РПК. Вот почему бойцы Корпуса стражей исламской революции открывают сегодня в Тебризе огонь по туркам-азербайджанцам».