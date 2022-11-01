«Нужны новые переговоры»: Микаеляна не устраивает ни сочинское заявление, ни вашингтонское

Сочинское заявление практически не отличается от принятого в Вашингтоне и неприемлемо для Армении, сказал армянский политолог Грант Микаелян армянским СМИ.

«Мы видели заявление - для армянской стороны оно неприемлемо. Оно практически не отличается от принятого в Вашингтоне «американского варианта» урегулирования. Оно удовлетворяет все интересы Азербайджана», - возмущается Микаелян.

По его словам, итоги встречи показали, что для Армении предложений нет. «Армении нет резона подписывать ни один из этих договоров. Нужно стремиться к новым переговорам и укреплению своих позиций для того, чтобы защитить свои интересы. В рамках этих переговорных процессов ничего полезного добиться нельзя», - сказал политолог.

Отметим, что 31 октября в Сочи состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и РФ, по итогам которого было принято Сочинское заявление, в котором стороны договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все взаимные проблемы на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.