Андрей Пионтковский о встрече в Баку израильских, турецких и азербайджанских генералов

По мнению Пионтковского, США предприняли в последнее время в отношении Израиля два позитивных шага: перестали говорить с ним о новой ядерной сделке с Тегераном и сняли ограничения для Израиля на возможный удар по иранским ядерным объектам.

Иран, поддерживающий Россию, в том числе поставками беспилотников-камикадзе Shahed, сталкивается сегодня с непреодолимыми внешними и внутренними проблемами. Об этом, как передает украинский телеканал Channel 24, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Подождите немного, вокруг Ирана назревают весьма интересные и масштабные события», — подчеркнул российский эксперт.

Пионтковский отметил, что, несмотря на недавний холод в отношениях между Турцией и Израилем, нынешнее сближение этих стран на всех уровнях носит стремительный характер.

«Несколько дней назад состоялся увлекательный визит в Баку высших израильских генералов, где они встретились со своими коллегами из Турции и Азербайджана, - отметил Андрей Пионтковский. - Обрисую ситуацию несколько туманно и скажу так: вокруг Ирана готовятся очень серьезные события. Похоже, что Тегеран вплотную сталкивается с непреодолимыми проблемами».

Для полноты информации отметим, что 3 октября министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Баку в сопровождении делегации высокопоставленных генералов Армии обороны Израиля. Вслед за ним, 4 октября, в столицу Азербайджана прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар, которого сопровождали несколько командующих армиями. И в тот же день в Баку прилетел глава МИД Саудовской Аравии.

Военно-дипломатические делегации трех ведущих стран антииранской оси на Ближнем Востоке посетили Баку практически одновременно с усилением угроз Тегерана в адрес Азербайджана.

Как известно, официальной информации о том, что делегации Израиля, Турции и Саудовской Аравии встречались друг с другом, нет. Но Андрей Пионтковский, российский политолог, живущий за пределами России, настаивает, что эти встречи имели место, не указывая при этом источника информации.

Предполагается, что политолог имеет доступ к инсайдерским данным.