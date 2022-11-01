По словам Зейналовой, она несколько раз звонила брату, однако тот не отвечал на ее звонки. Женщина, забеспокоившись, позвонила Фабричной. Та сказала, что Афган приболел, но причин для беспокойства нет. Зейналова все равно решила навестить брата. Придя к нему, женщина увидела Афгана спящим. Спустя некоторое время пришла и Нелли, оказывается, ключи от квартиры Афгана Зейналова были и у нее. Нелли заявила, что у Зейналова все в порядке со здоровьем, только когда он видит кого-то, у него начинаются панические атаки.

Зейналова в своих показаниях заявила, брат, проснувшись, поел, и после Нелли дала ему какое-то лекарство, после чего состояние последнего резко ухудшилось. «Тогда я действительно подумала, что брат болеет. Но неожиданно услышала, как Нелли разговаривает с кем-то по телефону на смеси азербайджанского и русского. Она говорила, что сердце у Афгана здоровое и что она дает ему лекарства одно за другим, но эффекта нет».

Обеспокоенная услышанным, женщина сразу же позвонила своему другому брату, Мамеду Зейналову, и попросила его срочно приехать, что тот и сделал. Фабричная же все это время продолжала давать лекарство Зейналову, утверждая, что это просто успокоительное. Тем временем состояние последнего совсем ухудшилось.

Свидетельница сообщила, что после Афгана Зейналова отвели к врачу. По ее словам, Фабричная призналась им, что взяла из сейфа крупную сумму денег: «Я не знала, о какой сумме идет речь. Нелли сказала, что взяла 400-500 тысяч манатов и добавила, что мы ничего доказать не сможем. Потом она начала плакать, просила прощения у меня и Афгана. Сказала, что если не убьет Афгана, убьют ее. Эти деньги достались моим братьям тяжелым трудом. А Нелли хотела украсть эти деньги, убить моего брата и таким образом замести следы».

Судебный процесс продолжится 14 ноября.

В материалах уголовного дела указано, что Фабричная присвоила деньги, переданные ей для хранения в сейфе в ее доме. Всего в сейфе было 423 тысячи долларов. Часть денег она отдала работнице этой компании Мехрибан Атакишиевой, а часть – бывшему своему возлюбленному Рауфу. Потерпевший Афган Зейналов также утверждает, что подсудимая пыталась убить его, и просит провести повторное расследование. Фабричная же отвергает все обвинения.

Отметим, что Афган Зейналов был осужден в 2012 году за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. В то время он был генеральным директором компании Avtotransyol. Позже Зейналов основал ООО Murov TSK. Возглавляемая им компания выигрывала тендеры, связанные со строительством железнодорожных станций, автодорог и других объектов.