Взрыв в Кабуле. Есть погибшие
Утром 2 ноября взрыв произошел в одном из районов Кабула. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh.
В пятом округе города был взорван автомобиль, в котором передвигались сотрудники Министерства восстановления и развития сельского хозяйства движения "Талибан". Детали уточняются.
Известно, что есть погибшие и пострадавшие, число которых не указывается.
Талибы пока не комментировали эту информацию.
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