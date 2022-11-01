Взрыв в Кабуле. Есть погибшие

Утром 2 ноября взрыв произошел в одном из районов Кабула. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh.

В пятом округе города был взорван автомобиль, в котором передвигались сотрудники Министерства восстановления и развития сельского хозяйства движения "Талибан". Детали уточняются.

Известно, что есть погибшие и пострадавшие, число которых не указывается.

Талибы пока не комментировали эту информацию.