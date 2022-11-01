Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10:31

Резня в отношении алжирского народа, устроенная Францией, – это событие мир не должен забывать. Франция проводила ужасную войну против алжирского народа. В результате этой резни погибло 1,5 миллиона человек. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире. Акцент на Францию, сделанный в выступлении азербайджанского лидера, совершенно не случаен. Это заочный ответ Макрону. И - Сенату Франции, который 15 ноября намеревается голосовать по антиазербайджанской резолюции. Французские парламентарии будут склонять свое правительство к тому, чтобы оно добивалось международного осуждения Азербайджана за «военные преступления».

Хотя, чего его особо склонять – оно давно уже к такому шагу склонно, давно уже приняло позу «стартующего оленя». И теперь только ждет, когда у него появится формальный повод. Та самая Франция, которая проводила геноцид в Алжире и до сих пор его не осудила, теперь выступает в поддержку Армении. Той самой, которая, по словам Ильхама Алиева, «проводила политику этнической чистки против Азербайджана, совершила акты вандализма на азербайджанских землях. После освобождения этих территорий мы увидели, что здесь все разрушено Арменией. Города, села...» Воистину, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Действия Еревана в Карабахе ничем не отличались от преступлений французов в Алжире, а вот поди же ты – во всем виноват Азербайджан. Такая вот незатейливая логика. О том, имеет ли Париж моральное право что-то осуждать после своего поведения в Алжире, и говорить не приходится. Но различные политические круги во Франции по-прежнему считают себя «мерилом общечеловеческих ценностей». В своей оголтелой антиазербайджанской позиции Париж переходит все границы. Только-только Европа более-менее успешно преодолела газовый и нефтяной кризис, причем во многом благодаря Баку, как новая напасть. Французские сенаторы собираются требовать от своего правительства, чтобы оно добивалось в масштабах всего Евросоюза отказа от закупок нефти и газа в Азербайджане. Странные люди, у которых в одночасье исчезла адекватность, а европейская экономика такую меру выдержит? И почему их заармянство должно бременем ложиться на европейцев?