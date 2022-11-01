Финляндия и Швеция назвали условие размещения ядерного оружия

В Финляндии и Швеции подчеркнули, что вопрос размещения или неразмещения ядерного оружия в странах будет решаться после их вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны не будут просить НАТО не размещать на их территориях военные базы или ядерное оружие, однако могут рассмотреть предложение, если альянс выступит с этой инициативой.

Финляндия «не хочет закрывать никакие двери», заявила финский премьер-министр Санна Марин. По ее мнению, не должно быть никаких предварительных условий для членства Финляндии в НАТО.