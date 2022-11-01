1-4 ноября 2022 года в Лиссабоне проходит международная IT-конференция и выставка Web Summit 2022. Web Summit — одно из крупнейших технологических мероприятий, объединяющее людей и идеи, которые способны изменить мир. В мероприятии принимают участие руководитель инновационной программы Kapital Bank Тариэль Агазаде, а также представители других компаний, входящих в PASHA Holding.

C 2009 года Web Summit смогла превратиться в одну из самых крупных и престижных технологических конференций в мире. В этом году в мероприятии приняли участие более 100 000 человек, среди которых в качестве спикеров, инвесторов и наставников выступили представители таких ведущих мировых компаний, как Google, Apple, Amazon и др. Kapital Bank, один из крупнейших финансовых институтов Азербайджана, сможет поделиться на Web Summit своими технологическими новинками и познакомиться с опытом всемирно известных компаний.

«Мы участвуем в этом мероприятии, чтобы узнать о самых больших изменениях, трендах и нововведениях, происходящих в сфере финансовых технологий в мире, и применить их в работе нашего банка. На конференции, где представлены крупнейшие мировые финтех-компании, стартапы и банки, мы обменяемся идеями об инновациях и технологиях будущего. Надеюсь, что это создаст для нас основу для получения новых возможностей в направлении развития финансового сектора страны», — отметил руководитель инновационной программы Kapital Bank Тариэль Агазаде.

Следует отметить, что инновационная программа Kapital Bank охватывает 3 основных направления: внутренние инновации, внешние инновации и инновационный брендинг. В этих направлениях в настоящее время проводятся определенные работы, применяются важные для региона технологические решения, мировые тренды адаптируются к местному рынку.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 112 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.