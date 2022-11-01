Пашинян: В Сочи отклонили предложение о продлении мандата миротворцев
Армянская сторона предложила продлить мандат российских миротворцев в Карабахе, но предложение было отклонено, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте.
По словам Пашиняна, «вопрос уже становится актуальным и будет включен в повестку».
«Еревану было важно закрепить то, что ни у одной из сторон нет и не будет возражений по части автоматического продления мандата миротворцев», - заявил Пашинян.
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