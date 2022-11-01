В Стамбуле пойманы террористы ИГИЛ

В ходе антитеррористической операции против ИГИЛ в Стамбуле были задержаны 6 человек, подозреваемых в связях с организацией. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на правоохранителей.

Группы Антитеррористического отдела Департамента полиции Стамбула в 8 районах города провели задержания людей, которые действовали в зонах конфликтов и были связаны с ИГИЛ. Некоторые из них участвовали в операциях против Турции и турецких военных.

Шестеро подозреваемых были взяты под стражу в Авджыларе, Бейликдюзю, Эсеньюрте, Кючюкчекмедже, Башакшехире, Султанбейли, Фатихе и Султангази.