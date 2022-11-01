Армянские СМИ: Баку отверг два пункта сочинского соглашения

Баку отверг пункты 14 и 15 сочинского документа, касавшиеся продления мандата российских миротворцев в Карабахе и «самоопределения» Карабаха, пишут армянские СМИ.

«Ряд депутатов от правящей в Армении партии «Гражданский договор» знали, что Россия представила документ из 15 пунктов, 14 и 15 из которых были проблемными для обеих сторон. 14-й пункт касался продления российской миротворческой миссии в Карабахе. За это предложение выступила Армения, а Азербайджан – против, а пункт 15-й касался вопроса «самоопределения» Карабаха, против которого также выступал Азербайджан. Из-за нейтралитета российской стороны после сентябрьской эскалации на границе власти Армении склоняются к западному варианту мирного договора, прервав связь с Россией», - говорится в публикации.