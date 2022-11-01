Италия заморозила рассмотрение нового пакета помощи Украине

Итальянские власти приостановили рассмотрение шестого пакета военной помощи Украине, пишет Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве.

По словам чиновников, рассмотрение заморозили из-за необходимости согласовать списки предоставляемого оружия с НАТО и обдумать все детали военных запросов Киева. После этих процедур Италия будет точно знать, какое вооружение нужно украинской армии.

Эксперты подчеркнули, что во время отправки оружия могут появиться определенные проблемы. У Италии нет достаточного количества зенитных ракетных комплексов SAMP-T, которые запросили ВСУ. В случае их отправки Киеву Рим может остаться без собственной системы защиты.