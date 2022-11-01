Польша начала строить забор на границе с Россией

Польша начала строить забор на границе с российской Калининградской областью. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащчак, пишут российские СМИ.

Он отметил, что высота заграждений составит 2,5 метра, а ширина 3 метра. «Оно будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которая используется армией по всему миру. Будут три слоя», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам министра, причиной строительства стало то, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки. Это создает для Польши угрозу миграционного давления.