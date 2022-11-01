Центробанки скупают все золото мира За 55 лет
Центральные банки мира закупили почти 400 тонн золота. Это стало рекордом с 1967 года, когда доллар еще был обеспечен драгоценным металлом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Финансовые регуляторы с помощью золота стараются диверсифицировать свои резервы. «Стоимость золота в основном зависит от внешних факторов: макроэкономических настроений и курса доллара», - отмечает директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан.
Цены на драгоценный металл снижаются с марта 2022 года под давлением агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Сейчас цены удерживает спрос со стороны розничных покупателей в Азии и Центральных банков. На пике 9 марта золото стоило $2033 за тройскую унцию, а к 1 ноября оно подешевело до $1645.
Во Всемирном совете по золоту (WGC) отмечают недавние закупки драгметалла Центральными банками Турции и Катара, но подчеркивают, что не все страны регулярно сообщают о покупках. В том числе этого не делают Китай и Россия. «Мы не можем исключить дальнейшие незарегистрированные покупки», — отметили в Совете. Россия приостановила покупку золота 15 марта 2022 года.