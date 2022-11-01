Центральные банки мира закупили почти 400 тонн золота. Это стало рекордом с 1967 года, когда доллар еще был обеспечен драгоценным металлом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Финансовые регуляторы с помощью золота стараются диверсифицировать свои резервы. «Стоимость золота в основном зависит от внешних факторов: макроэкономических настроений и курса доллара», - отмечает директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан.