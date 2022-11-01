«Теневое» ЦРУ: Россия не добилась прорыва, ход за Брюсселем

После трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи настала очередь ЕС продемонстрировать свою эффективность в вопросе азербайджано-армянского посредничества, говорится в заявлении американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

«Неспособность России помочь сторонам добиться прорыва (в Сочи 31 октября – ИФ) снова сместит фокус внимания на способность Европейского союза выступать эффективным посредником на армяно-азербайджанских встречах, запланированных на ноябрь», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Stratfor.

Там отметили ремарку президента РФ Владимира Путина по итогам встречи в Сочи о том, что в ходе обсуждений удалось согласовать «не все», «некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста заявления». Stratfor предположили, что моменты, изъятые из трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, относились к «оставшимся препятствиям на пути к соглашению» или к «роли России» в решении вопроса.

В Stratfor считают, что камнем преткновения остается Зангезурский коридор («требования Азербайджана о доступе к своему эксклаву Нахчыван через Армению», как это называют в компании) и вопрос Карабаха при заключении мирного договора.