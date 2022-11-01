12:53

1 ноября 2022 года ООО ONVOLT, основанное профессионалами с 20-летним опытом работы в сфере продажи и обслуживания автомобилей, представило в Баку новую модель SKYWELL ET5 марки SKYWELL, выделяющейся своим динамичным развитием среди китайских премиальных марок электромобилей. В то же время ONVOLT, первый и эксклюзивный официальный импортер электромобилей в Азербайджане, впервые открыло для своих клиентов торгово-выставочный салон, где продаются только электромобили.

В мероприятии приняли участие региональный директор по продажам концерна SKYWELL Чэн Гуаньжун, представитель Нанкинской экономической зоны Китая Чэн Кай и советник посла Китая в Азербайджане Ма Чи. Представленный автомобиль и торгово-выставочный салон были с большим интересом встречены гостями и представителями СМИ. Перед церемонией открытия заместитель директора компании Назми Исмаилов предоставил представителям СМИ и гостям подробную информацию об особенностях салона и автомобиля SKYWELL ET5.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, представители компании отметили, что техническое обслуживание автомобилей SKYWELL в Азербайджане осуществляется в центре технического обслуживания Motor House. Motor House - крупнейший центр технического обслуживания Азербайджана благодаря своим возможностям и современному технологическому оснащению, а также занимаемой площади. Для обслуживания электромобилей работает специальная сервисная зона, оснащенная современным оборудованием и специально обученными профессиональными техниками. Компания ONVOLT организовала большой склад запасных частей для оказания всех видов услуг по техническому обслуживанию автомобилей. Все это гарантирует высокий уровень обслуживания владельцев SKYWELL.

Представленный автомобиль SKYWELL ET5 полностью оснащен комплектацией современных автомобилей класса люкс. SKYWELL ET5, привезенные в Азербайджан ООО ONVOLT, предназначены для экспорта в страны Европы и полностью соответствуют европейским стандартам. Внедорожник SKYWELL ET5 с габаритами 4 698×1 908×1 696 мм имеет мощность в 204 лошадиные силы. Автомобиль имеет запас хода 520 километров на полностью заряженной батарее. Его аккумулятор может собрать 70 процентов энергии за 30 минут. SKYWELL ET5 полностью подтвердил свои технические показатели во время организованного Ассоциацией автомобильных дилеров Азербайджана (AADA) ралли экоавтомобилей «Зеленая страна» в мае по маршруту Баку - Мингячевир. Неслучайно SKYWELL ET5 был выбран победителем в номинации «Электромобиль года» в Турции в 2022 году. Следует отметить, что особую благосклонность покупателей автомобиль SKYWELL ET5 завоевал с первого дня поступления в продажу в Турции, Израиле, Европе и Америке.