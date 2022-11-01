В Казахстан вернули драгоценности на сотни миллионов по делу племянника Назарбаева

В Казахстан вернули драгоценные камни и ювелирные украшения стоимостью более $230 млн по делу о легализации преступных доходов в отношении племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.

По словам ведомства, драгоценности обнаружены в результате оперативно-разыскных мероприятий "в странах дальнего зарубежья". Список обнаруженных драгоценностей не разглашается. Кроме того, антикоррупционная служба сообщила о "факте вложения" Сатыбалдыулы $300 млн в иностранные ценные бумаги. Эти деньги вернут в бюджет "в ближайшее время".