Курдский лидер о протестах в Иране: «Азербайджанские военные в КСИР обеспокоены ситуацией»
Проживающий в иракском Эрбиле Мустафа Хиджри, глава сепаратистской Демократической партии Курдистана (в Иране), обратился к соотечественникам-курдам в связи с протестами, которые уже шесть недель сотрясают Исламскую Республику, призвав их проявлять сдержанность и «не превращать революцию в насилие и произвол».
Видеообращение Хиджри, в котором лидер сепаратистской партии заявляет, что власти Ирана заинтересованы в росте насилия, чтобы подавить протесты в стране, распространили все курдские СМИ.
Мустафа Хиджри призвал курдов «отдавать приоритет мирной борьбе», проводить акции протеста параллельно с демонстрациями в других регионах Ирана, в том числе в городах Южного Азербайджана.
В своем видеообращении Мустафа Хиджри также сообщил, что, согласно полученной им информации, азербайджанские офицеры в руководстве Корпуса стражей исламской революции обеспокоены жесткими мерами подавления, которые военнослужащие КСИР применяют против демонстрантов.
Следует отметить, что ситуация в Иране становится все хуже: международные СМИ сообщают, что с 16 сентября, когда начались уличные протесты, режим аятолл арестовал почти двенадцать с половиной тысяч иранцев и убил около 250 человек.
Как известно, иранский режим и в прошлом сталкивался с массовыми протестами против обязательного ношения хиджаба. Однако на сей раз общенациональные акции протеста переросли в межэтнические столкновения. С тех пор, как стражи иранской полиции нравов убили 22-летнюю курдянку Махсу Амини, подразделения КСИР начали систематически подавлять протесты курдского меньшинства.
В сентябре государственные СМИ Ирана сообщили, что ракетами и беспилотниками КСИР были обстреляны штаб-квартиры партии Комала, Демократической партии Иранского Курдистана и Партии свободы Курдистана (PJAK) на севере Ирака. Как сообщало тогда Региональное правительство Курдистана, официальный исполнительный орган автономного Курдистанского региона на севере Ирака, в ходе атак были убиты семь и ранены 28 курдов.
Хотя недавние протесты в Иране начались в городах, где в основном проживает курдское население, они быстро перекинулись и на другие регионы страны, включая Южный Азербайджан. В Тебризе и других городах этого региона они пока не приняли массового характера, однако власти Ирана не скрывают опасений в связи с возможным началом нового национального движения этнических азербайджанцев.