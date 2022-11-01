Курдский лидер о протестах в Иране: «Азербайджанские военные в КСИР обеспокоены ситуацией»

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 13:42

Проживающий в иракском Эрбиле Мустафа Хиджри, глава сепаратистской Демократической партии Курдистана (в Иране), обратился к соотечественникам-курдам в связи с протестами, которые уже шесть недель сотрясают Исламскую Республику, призвав их проявлять сдержанность и «не превращать революцию в насилие и произвол». Видеообращение Хиджри, в котором лидер сепаратистской партии заявляет, что власти Ирана заинтересованы в росте насилия, чтобы подавить протесты в стране, распространили все курдские СМИ.

Мустафа Хиджри призвал курдов «отдавать приоритет мирной борьбе», проводить акции протеста параллельно с демонстрациями в других регионах Ирана, в том числе в городах Южного Азербайджана. В своем видеообращении Мустафа Хиджри также сообщил, что, согласно полученной им информации, азербайджанские офицеры в руководстве Корпуса стражей исламской революции обеспокоены жесткими мерами подавления, которые военнослужащие КСИР применяют против демонстрантов. Следует отметить, что ситуация в Иране становится все хуже: международные СМИ сообщают, что с 16 сентября, когда начались уличные протесты, режим аятолл арестовал почти двенадцать с половиной тысяч иранцев и убил около 250 человек.