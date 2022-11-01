Пентагон о возможной атаке Ирана на Саудовскую Аравию

Пентагон обеспокоен возможными атаками Ирана на Саудовскую Аравию. Он «находится в постоянном контакте» с Эр-Риядом по этому вопросу, заявил представитель Пентагона Пат Райдер на брифинге для журналистов, пишут зарубежные СМИ.

Военный подчеркнул, что не будет говорить «о конкретных уровнях силовой защиты», но Соединенные Штаты «оставляют за собой право защищать себя независимо от того, где служат американские войска, будь то в Ираке или где-либо еще».

На уточняющий вопрос, существует ли конкретная угроза атаки, Пат Райдер не ответил.