Иран готов помочь России обойти нефтяные санкции Запада
Иранские страховые компании совместно с российской стороной создали специальный консорциум компаний во главе с государственной Центральной страховой компанией Ирана Bimeh Markazi. Они будут помогать в страховании российских судов, задействованных в перевозке нефти. Об этом сообщают российские СМИ.
Страховщики из Ирана готовы оказывать услуги российским и иностранным компаниям, задействованным в морских перевозках российской нефти. Таким образом, Иран готов помочь России обойти западные санкции, которые предполагают запрет на оказание финансовых, страховых и перестраховочных услуг.
В страховании российских судов будет задействовано больше 12 иранских компаний, на которые приходится около 48% иранского рынка, а совокупные активы составляют около $27,6 млрд.
По оценкам экспертов, для российского рынка объем перестраховочных возможностей оценивается всего примерно в $100 млн, то есть объемов компаний из Ирана недостаточно. Однако представитель одной из них говорит о большой заинтересованности иранских страховщиков российским рынком.
«Иранские страховщики за 40 лет жизни под масштабными санкциями научились эффективно работать с собственными рисками и накопили в этой сфере большой опыт, знания и, главное, капитал, которыми теперь готовы делиться с российскими партнерами», - сказал он.