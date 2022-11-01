Иран готов помочь России обойти нефтяные санкции Запада

Иранские страховые компании совместно с российской стороной создали специальный консорциум компаний во главе с государственной Центральной страховой компанией Ирана Bimeh Markazi. Они будут помогать в страховании российских судов, задействованных в перевозке нефти. Об этом сообщают российские СМИ.

Страховщики из Ирана готовы оказывать услуги российским и иностранным компаниям, задействованным в морских перевозках российской нефти. Таким образом, Иран готов помочь России обойти западные санкции, которые предполагают запрет на оказание финансовых, страховых и перестраховочных услуг.

В страховании российских судов будет задействовано больше 12 иранских компаний, на которые приходится около 48% иранского рынка, а совокупные активы составляют около $27,6 млрд.