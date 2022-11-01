Генпрокуратура Азербайджана о подрыве на мине в Джебраиле ОБНОВЛЕНО
Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление о сегодняшнем инциденте с подрывом на мине на территории села Мехдили Джебраильского района.
«В результате предварительного расследования было установлено, что Ильгар Ахмедов, водитель автомобиля фирмы, осуществлявшей строительно-ремонтные работы, подорвался на противопехотной мине на территории села Мехдили и получил телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время прокуратура Джебраильского района ведет расследование по факту.
*** 13:35
Сегодня на неразминированном участке на территории села Мехдили Джебраильского района подорвался на мине автомобиль азербайджанской компании İmprotex Industries, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Отмечается, что в результате пострадал водитель автомобиля Ильгар Ахмедов (1972 г.р.), ему пришлось ампутировать три пальца.