Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление о сегодняшнем инциденте с подрывом на мине на территории села Мехдили Джебраильского района.

«В результате предварительного расследования было установлено, что Ильгар Ахмедов, водитель автомобиля фирмы, осуществлявшей строительно-ремонтные работы, подорвался на противопехотной мине на территории села Мехдили и получил телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время прокуратура Джебраильского района ведет расследование по факту.