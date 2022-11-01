Шойгу: У российских границ растет группировка НАТО
Многонациональная группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза, до более чем 30 тыс. человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишут российские СМИ.
«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», - перечислил он.
По словам Шойгу, размер группировки может увеличиться «в ближайшей перспективе».