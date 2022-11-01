Стало известно число проданных в Россию иранских дронов

Иран поставил России более 3500 дронов-камикадзе для войны в Украине. Об этом сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), пишет Fox News.

«Контракт Ирана на продажу беспилотных летательных аппаратов в Россию включает различные наступательные беспилотники, в том числе Shahed-129, Mohajer-6 и беспилотники-смертники «Шахед-136» и «Шахед-131. Тегеран продал России более 3500 БПЛА. Большинство из них были произведены на заводах Министерства обороны, а остальные - на заводах Иранской ассоциации авиационной и космической промышленности (IASIA)», - сказано в отчете Национального совета сопротивления Ирана.

Официально в Иране и России отрицают факт поставок дронов-камикадзе Shahed и Mohajer, которые активно используются против Украины.