В Армении не жалеют о запрете на въезд Затулина и Симоньян

У армянской стороны есть «весьма адекватное» объяснение на запрет Константина Затулина и Маргариты Симоньян, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Об этом пишут армянские СМИ.

Он заявил, что считает решение правильным и даже запоздалым. Если будут еще персоны, попирающие интересы Армении, они также будут объявлены нежелательными.

Отвечая на вопрос журналистов о «возможном запрете некоторых российских каналов с антиармянской риторикой», Симонян заявил, что было бы ошибкой увязывать эту тему с вопросом вещания российских телеканалов в Армении.

«Давайте поймем – Россия не стала для нас какой-то нежелательной страной. Пожалуйста, не ведите разговор в это русло», - сказал он.