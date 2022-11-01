Россия возвращается в зерновую сделку

Зерновой коридор продолжит работу и отгрузки будут в прежнем режиме. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет TRT Haber.

«Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру национальной обороны (Турции – ред.) Хулуси Акару и сообщил, что отгрузки зерна будут продолжаться в прежнем режиме, начиная с 12:00 сегодняшнего дня», - сказал он.

Президент Эрдоган заявил, что вчера он созванивался с российским президентом Владимиром Путиным по поводу зернового коридора, а 2 ноября созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

И только что стало известно, что российское Минобороны заявило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе. Она получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России, заявили в ведомстве.