Россия готовится подавить протесты в Иране? заявление Белого дома + комментарий Юрия Рашкина
По данным администрации США, Россия предложила Ирану помощь в подавлении антиправительственных выступлений, которые длятся уже третий месяц.
Отметим, что на подавление массовых протестов, спровоцированных убийством 22-летней Махсы Амини из-за «неправильного хиджаба», власти Ирана бросили КСИР, силы ополчения Басидж и даже отряды уголовников. Иранские полицейские стреляют по толпам демонстрантов, используют слезоточивый газ, водометы, избивают протестующих дубинками… И хотя за три месяца было убито около 240 и ранено несколько тысяч человек, иранская молодежь не прекращает митинги и демонстрации.
На прошлой неделе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами официально пообещал Верховному лидеру аятолле Хаменеи, что начиная с субботы (29 октября) в Иране не будет более акций протестов. В ответ студенческая молодежь в крупных городах продолжает митинги и сидячие забастовки под лозунгами «Смерть диктатору», «Женщина. Жизнь. Свобода». Траурная процессия по случаю 40 дней гибели Махсы Амини превратилась в крупную массовую акцию, где толпы демонстрантов, что называется, голыми руками пошли на вооруженные подразделения КСИР.
По мнению источников в иранской столице, набирающая силу протестная волна в ИРИ вызывает панику в руководстве Исламской Республики. По данным британской газеты «Экспресс», ежедневно пять рейсов из Тегерана в Лондон заполнены родственниками чиновников из высших эшелонов власти. Член британского парламента Боб Стюарт даже заявил в этой связи, что, по-видимому, высшие должностные лица Ирана и их близкие пытаются получить британские паспорта и превратить Лондон в свою «тихую гавань».
Тем временем Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме, заявил на пресс-конференции, что располагает подтвержденными данными, в соответствии с которыми Москва, опираясь на собственный опыт подавления массовых демонстраций, взялась помочь Исламской Республике в усмирении протестов.
«К сожалению, у России действительно есть опыт жестокой расправы над протестующими», - сказал Джон Кирби.
Отметим, что еще во времена так называемого «зеленого движения» иранские правозащитники писали о том, что власти Ирана консультировались с Москвой по вопросам подавления этих протестов.
Напомним, в 2009 году в Иране проходили миллионные митинги и демонстрации с требованием отмены сфальсифицированных выборов, на которых вновь был избран Махмуд Ахмадинежад. Тогда вопрос подавления «зеленого движения» обсуждался на личной встрече Путина и Ахмадинежада в Москве. В тот же день, после возвращения Ахмадинежада в Тегеран, правоохранительные органы Ирана получили приказ открывать огонь по участникам акций протестов. В результате в Тегеране, Исфахане, Зенджане и других иранских городах были убиты тысячи человек.
Как сообщил haqqin.az американский политолог Юрий Рашкин, очевидно, акции протеста в Иране достигли таких масштабов, что режим мулл уже не может самостоятельно удерживать свою власть.
«Предлагаемая Москвой помощь в подавлении внутренних протестов – она из той же категории, что и засылка ЧВК «Вагнер» на подмогу разного рода африканским диктаторам, стремящимся удержаться у власти, - считает Юрий Рашкин. - Эта система давно обкатана в Сирии, Беларуси, Ливии, Судане и других странах, так что ничего нового в ней нет. Люди в шлемах и с дубинками, избивающие участников акций протестов, - это один из экспортных «продуктов», которым уже давно торгует Россия. И шефам Росгвардии все равно, чье население бить или убивать. Мы это видели и в самой РФ, когда входящие в состав Росгвардии подразделения московского ОМОНа давили участников протестов в Хабаровске, а переброшенные из провинции сотрудники Росгвардии избивали демонстрантов в Москве. Ну, и такие же услуги предлагаются на экспорт. К примеру, можно разбомбить оппозицию в Сирии, можно отправить росгвардейцев в помощь белорусской полиции или российских штрейкбрехеров - на забастовавшее телевидение Беларуси».
Но после того, как за счет российской помощи иностранному режиму удастся подавить недовольство, «должник», по словам Рашкина, попадает в глубокую зависимость от Москвы.
«Это как первая доза наркотика, после которой без него уже невозможно жить, - говорит политолог. - До режима вдруг доходит, что кроме как от Москвы поддержки ждать не от кого. В этом, собственно, и заключается суть «стратегии» Владимира Путина: цивилизованным странам он предлагает природные ресурсы, а диктаторам - помощь в удержании власти».
По словам американского политолога, власти Ирана отключили интернет, арестовывают оппозиционеров, прослушивают их телефоны, выслеживают участников акций протестов…
«Единственное, чего не хватает теократическому режиму Ирана, так это достаточного числа силовиков, готовых без рассуждений избивать демонстрантов, а при необходимости и стрелять в них, - считает Рашкин. - Конечно, Тегеран мог бы привезти для этих целей проиранский альянс иракских шиитских группировок «Хашд аш-Шааби». Но входящие в него «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб Хезболла» открыто взбунтовались и игнорируют приказы Тегерана. А вот предложения Путина устроить с помощью бойцов Росгвардии мордобой на улицах Тегерана вполне пришлись бы к тегеранскому двору...»
По мнению политолога, Иран опустился на последний уровень легитимности режима и теперь как тонущий хватается за любую соломинку. Но помощь, которую Россия может оказать в подавлении протестов в этой стране, приведет к тому, что Москва будет окончательно и бесповоротно отторгнута от внешнего мира и встанет на одну доску с кровавыми государствами-изгоями, чем сильно упростит работу Турции и другим геополитическим конкурентам, которые легко и охотно займут место России.
«Что же касается Ирана, - говорит Юрий Рашкин, - то если 80-миллионная страна восстанет против режима, никакой импорт силовиков из России режим аятолл уже не спасет».