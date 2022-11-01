Джейхун Наджафов собкор 15:19

По данным администрации США, Россия предложила Ирану помощь в подавлении антиправительственных выступлений, которые длятся уже третий месяц. Отметим, что на подавление массовых протестов, спровоцированных убийством 22-летней Махсы Амини из-за «неправильного хиджаба», власти Ирана бросили КСИР, силы ополчения Басидж и даже отряды уголовников. Иранские полицейские стреляют по толпам демонстрантов, используют слезоточивый газ, водометы, избивают протестующих дубинками… И хотя за три месяца было убито около 240 и ранено несколько тысяч человек, иранская молодежь не прекращает митинги и демонстрации.

На прошлой неделе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами официально пообещал Верховному лидеру аятолле Хаменеи, что начиная с субботы (29 октября) в Иране не будет более акций протестов. В ответ студенческая молодежь в крупных городах продолжает митинги и сидячие забастовки под лозунгами «Смерть диктатору», «Женщина. Жизнь. Свобода». Траурная процессия по случаю 40 дней гибели Махсы Амини превратилась в крупную массовую акцию, где толпы демонстрантов, что называется, голыми руками пошли на вооруженные подразделения КСИР. По мнению источников в иранской столице, набирающая силу протестная волна в ИРИ вызывает панику в руководстве Исламской Республики. По данным британской газеты «Экспресс», ежедневно пять рейсов из Тегерана в Лондон заполнены родственниками чиновников из высших эшелонов власти. Член британского парламента Боб Стюарт даже заявил в этой связи, что, по-видимому, высшие должностные лица Ирана и их близкие пытаются получить британские паспорта и превратить Лондон в свою «тихую гавань». Тем временем Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме, заявил на пресс-конференции, что располагает подтвержденными данными, в соответствии с которыми Москва, опираясь на собственный опыт подавления массовых демонстраций, взялась помочь Исламской Республике в усмирении протестов. «К сожалению, у России действительно есть опыт жестокой расправы над протестующими», - сказал Джон Кирби.

Отметим, что еще во времена так называемого «зеленого движения» иранские правозащитники писали о том, что власти Ирана консультировались с Москвой по вопросам подавления этих протестов. Напомним, в 2009 году в Иране проходили миллионные митинги и демонстрации с требованием отмены сфальсифицированных выборов, на которых вновь был избран Махмуд Ахмадинежад. Тогда вопрос подавления «зеленого движения» обсуждался на личной встрече Путина и Ахмадинежада в Москве. В тот же день, после возвращения Ахмадинежада в Тегеран, правоохранительные органы Ирана получили приказ открывать огонь по участникам акций протестов. В результате в Тегеране, Исфахане, Зенджане и других иранских городах были убиты тысячи человек. Как сообщил haqqin.az американский политолог Юрий Рашкин, очевидно, акции протеста в Иране достигли таких масштабов, что режим мулл уже не может самостоятельно удерживать свою власть.