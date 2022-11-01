Благодаря совместному сотрудничеству Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, Госагентства по охране труда в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Главного управления по цифровым технологиям и инновационному развитию МЧС в Службе ASAN агентство стало предоставлять услуги предпринимателям.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на первоначальном этапе предприниматели смогут воспользоваться услугами агентства в ASAN хidmət №7 в Баку.

Посредством центра предприниматели смогут получить «Выписку о регистрации в государственном реестре потенциально опасных объектов» и «Специальное разрешение» на оборот предметов с ограниченным гражданским оборотом (взрывчатые вещества и устройства, быстровоспламеняющиеся вещества и пиротехнические изделия).

Отмечается, что постепенно процесс планируется внедрять и в других центрах в Баку и регионах. На очередном этапе планируется увеличить количество предоставляемых услуг.