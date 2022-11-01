Ежегодная встреча ОЭСР впервые пройдет в Баку

В Баку проходит 54-е заседание Совета директоров PISA. В связи с этим важнейшим в мире образования мероприятием в Баку находятся более 70 экспертов из 46 стран мира, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Выступая на открытии пленарной сессии, министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что удовлетворен тем, что мероприятие высокого уровня впервые в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии проводится именно в Азербайджане.

Говоря о результатах, достигнутых азербайджанскими учащимися в международных оценочных исследованиях, Э.Амруллаев заявил, что результаты PISA занимают место в качестве основного стандарта качества в Государственной стратегии развития образования.