Пашинян: Позиции России и Армении полностью совпадают

Позиция России касательно «вопроса статуса Карабаха» полностью соответствует подходу армянского правительства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

Пашинян напомнил о заявлении посла России в Ереване Сергея Копыркина, предложившего «отложить вопрос определения статуса на неопределенный срок», отметив, что на сегодняшний день нет каких-либо возможностей для обеспечения статуса.