В России обсудили применение ядерного оружия в Украине

Руководство России недавно обсудило возможность применения ядерного оружия в Украине, сообщает The New York Times.

Теперь администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обеспокоена тем, что власти России размышляют над ядерным ударом. По словам чиновников, это показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине.

Пентагон утверждает, что у России в арсенале есть около 2000 единиц тактического ядерного оружия. Его применение может привести "к гибели тысяч людей и сделать некоторые части Украины непригодными для жизни".