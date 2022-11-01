Ким Чен Ын за день запустил около 20 ракет

Северная Корея запустила за 2 октября почти 20 ракет разной дальности в сторону Восточного и Желтого морей, сообщает Yonhap.

Утром 2 октября Пхеньян запустил ракету через морскую границу с Южной Кореей, она упала менее чем в 60 км от южнокорейских берегов. Президент Южной Кореи назвал этот инцидент «по сути, вторжением».

После северокорейцы запустили дополнительные ракеты в сторону Восточного и Желтого морей. «Зафиксированы дополнительные пуски Северной Кореей шести снарядов, таких как ракеты класса «земля - воздух», - добавили военные Южной Кореи.