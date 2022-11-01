Зеленский: Украина не готова на компромиссы с Россией

Украина не готова снова идти на компромиссы с Россией. Подобные решения в прошлом были самой большой ошибкой Украины, сказал президент Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению.

По его словам, некоторые мировые лидеры хотели бы, чтобы Украина согласилась на условия России.

"Думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы (компромиссов от Украины). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения. Потому что для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть нас. Мы уже там были (в договоренности с РФ). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем закончится эта история", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что ожидать "хорошую концовку" и заключения договоренностей с РФ не стоит. Украина будет выстраивать очень прагматические отношения с РФ, потому что она несет угрозу.