Москва: Байрамов, Мирзоян и Лавров поговорили с глазу на глаз

Как уже сообщалось, 31 октября во время трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи отдельно переговорили и главы МИД трех стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге в среду, 2 ноября, что министры иностранных дел Азербайджана, Армении и России провели встречу с глазу на глаз.

"Это были не переговоры делегаций, это была беседа, контакты трех министров с глазу на глаз. Беседа проходила в контексте тех переговоров, которые велись между их лидерами", – пояснила Захарова.