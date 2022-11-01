В Иране придумали схему закупки российского газа

Иран будет закупать газ у России, а свой продавать другим странам, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Сценарий торговли газом Ирана с Россией заключается в том, чтобы покупать газ у этой страны, а затем экспортировать наш собственный газ в соседние государства. Если мы не будем покупать или обменивать российский газ, Россия будет сотрудничать с другими странами. В последнее время поднимался вопрос о торговле российским газом с Турцией, в результате мы должны быстро воспользоваться открывающимися возможностями», - пояснил Мехди Сафари, комментируя идею превращения Ирана в газовый хаб.

По его словам, соглашение о своповых поставках российского газа находится на стадии доработки. «Единственная проблема, из-за которой произошла отсрочка, заключалась в стране-посреднике, через которую российский газ должен поступать в Иран», - добавил замминистра.

В ближайшее время Москва и Тегеран создадут совместное предприятие для строительства газопровода в государства Персидского залива и Аравийского моря.