Согласно данным, PASHA Life сохраняет тенденции роста и лидирующие позиции на всем страховом рынке страны с общим капиталом в 62 млн манатов . Объем совокупных активов составил 519 млн манатов . Этот показатель увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОАО PASHA Life Insurance, ведущая компания по страхованию жизни, опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2022 года.

ОАО PASHA Life Insurance произвело страховых выплат своим клиентам по всем продуктам на 160 млн манатов. Здесь страховые выплаты клиентам по двум основным продуктам составляют: 142 млн манатов по продукту «Накопительное страхование жизни» и 1,6 млн манатов по продукту «Обязательное страхование жизни».

Накопленные страховые премии за указанный период составили 314 млн манатов, что на 34% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В результате общая выручка PASHA Life за третий квартал составила 16,4 млн манатов.

Отметим, что компания продолжает работу над разработкой мобильного приложения. В соответствии со стратегическим планированием компании ведутся работы по автоматизации и максимальной цифровизации всех продуктов. Цель этих работ заключается в обеспечении удовлетворенности клиентов путем предоставления им более доступного продукта. В результате удовлетворенность клиентов продуктом «Накопительное страхование жизни» составляет 96%.

В результате тесного сотрудничества с банками по продукту, который не зависит от государственной поддержки, «Доходное страхование жизни», размер страховых премий в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, одним из основных стратегических направлений компании является снижение зависимости от продукции, поддерживаемой государством.

В современном быстроменяющемся мире выбор непременно должен быть в пользу надежной и стабильной компании по страхованию жизни. При любых условиях ваши средства должны быть надежно защищены и приносить вам прибыль. PASHA Life - ваш самый верный выбор.

Ведущая страховая компания - ОАО PASHA Life Insurance функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал компании составляет 40,250 млн манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительное страхование» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.