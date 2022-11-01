ОАЭ направили советника в Саудовскую Аравию с тайной миссией

Объединенные Арабские Эмираты в сентябре направили советника по национальной безопасности Тахнуна бен Зайд Аль Нахайяна в Эр-Рияд с секретной миссией. Он должен был убедить наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана не настаивать на сокращении добычи нефти ОПЕК+. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам экспертов, знакомых с ситуацией, Абу-Даби опасался, что решение о сокращении добычи «разозлит» Соединенные Штаты и может выставить производителей нефти союзниками России.

Брат президента ОАЭ и шейх Тахнун бен Зайд Аль Нахайян встретился с наследным принцем Саудовской Аравии и поддержал позицию Белого дома о том, что сокращение добычи нефти не является экономически необходимым. Он предупредил Эр-Рияд о геополитических последствиях. По словам источников, принц Мухаммед был «непоколебим».