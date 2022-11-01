Коронавирус отступает, наступает грипп: в Минздраве разъяснили

В настоящее время в Азербайджане наблюдается не грипп, а другие респираторные инфекции. В анализах, проведенных в Азербайджане, не зафиксировано заражения гриппом, сказал специалист-эксперт Минздрава, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов, отвечая на вопросы haqqin.az в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

По словам эксперта, количество заражений коронавирусом в Азербайджане снизилось. Но пандемия продолжается, и неясно, ухудшится ли ситуация в ближайшие месяцы. Поэтому ВОЗ пока не объявила об окончании пандемии.

«При этом возможно заражение как коронавирусом, так и гриппом. В это время состояние больного может ухудшиться из-за поражения легких. При заражении вирусом гриппа могут возникнуть два типа осложнений. Первые признаки осложнения проявляются в начальные 3 дня болезни», - сказал Эйвазов.

По словам врача, вирус гриппа может вызвать менингит, разрушение мышц и воспаление сердечной мышцы. Второе осложнение появляется на 4 - 5-й день болезни. В это время могут возникнуть бактериальные пневмонии, воспаление среднего уха, почек. Грипп опасен для жизни, иногда приводит к смертельным исходам. Поэтому лечением не следует пренебрегать, советует врач.

Инфекционист также указал, что грипп - это заболевание, которое встречается во всех возрастных группах: «Инфекция быстро распространяется среди детей, среди тех, кто ходит в детский сад и школу. Необходимо определить риск заражения и соответствующим образом скорректировать обстановку. В осенне-зимний период следует отдавать предпочтение питанию, богатому витаминами и минералами».