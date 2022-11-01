Баскетбольная лига: НТД против Хырдалана, «Нефтчи» против Шеки

В Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» состоятся два матча. Обе встречи будут транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

А в 21:00 стартует матч между «Нефтчи» и шекинским «Олимпиком».

Еще две встречи 4-го тура будут сыграны 5 ноября: «Сабах» (Баку) - «Гянджа» (17:30) и «Зирвя» (Астара) - «Серхедчи» (Баку) (20:00).

Турнирное положение:

1. НТД – 6 очков (3 матча)

2. «Гянджа» - 6 (3)

3. «Сабах» - 5 (3)

4. «Нефтчи» – 5 (3)

5. «Серхедчи» - 4 (3)

6. AAAF – 4 (3)

7. «Зирвя» - 3 (3)

8. «Олимпик» - 3 (3).

После 3 туров самым результативным игроком ABL является баскетболист AAAF Дуэйн Макдоувелл со средним показателем 27,3 очка за игру. По ассистам лидирует Леван Гоголадзе из «Нефтчи» - 7,3 за матч. Еще один представитель «Нефтчи» - Кямран Иманов - возглавляет список лучших по подборам (15,7). Фуад Нифталиев из «Сабаха» лидирует по перехватам (3 за игру), а его товарищ по команде - Роулер Кристиан - по блок-шотам (2,7).