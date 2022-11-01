Медведев призвал расстреливать украинских диверсантов

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил отмену моратория на смертную казнь в России, в частности, для «предателей» и украинских «диверсантов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрия Медведева, в России действуют украинские «диверсанты», которые не согласны с политикой России. «То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ теракты и диверсии», - написал он. К диверсантам можно приравнивать и россиян, которые поджигают военкоматы и разрушают другие государственные объекты.