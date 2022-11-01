В Армении недовольны заявлениями Лукашенко

Министерство иностранных дел Армении прокомментировало слова президента Беларуси Александра Лукашенко о процессе нормализации отношений Еревана и Баку.

"Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси", - цитируют армянские СМИ пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ваана Унаняна.

В армянском МИД считают, что эти заявления ставят под сомнение подписанные самим Лукашенко обязательства страны-члена ОДКБ.

28 октября в сети появился ролик выступления Лукашенко на саммите лидеров ОДКБ, в котором он прокомментировал обращение Армении в организацию по обострению на границе с Азербайджаном в сентябре. Он призвал Пашиняна сесть за стол переговоров с Ильхамом Алиевым при посредничестве России. 1 ноября на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем Лукашенко заявил, что считает, что посредничества России в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно. По словам белорусского лидера, ему непонятно, для чего вмешиваться в посредничество ЕС и ОБСЕ, и зачем втягивать ОДКБ.