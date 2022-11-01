Болсонару все-таки признал поражение на выборах

Президент Бразилии Жаир Болсонару в личном разговоре с членами Верховного суда признал поражение на президентских выборах, сообщает Associated Press.

Он заявил, что предвыборная борьба против Лулы де Силвы подошла к концу. «Все кончено. Итак, давайте смотреть вперед», - сказал Жаир Болсонару судье Верховного суда Луису Эдсону Фачини.

Администрация Болсонару подтвердила готовность передать власть новому президенту при его вступлении в должность.