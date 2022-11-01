Зухра Новрузова, собкор haqqin.az 18:01

В ближайшие годы «особое внимание» будет уделяться «всесторонней модернизации армии и всего силового блока», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, представляя свою программу к предстоящим в ноябре выборам. По его словам, внешние вызовы, которые стоят перед Казахстаном, носят «беспрецедентный характер». Конфликт Москвы и Астаны – из серии «подковерных». Когда обе стороны изо всех сил пытаются доказать остальным, что в двусторонних отношениях все прекрасно, но на самом деле готовятся к тому, что со дня на день «полетит шерсть клочками по закоулочкам».

Категорически отказавшись поддерживать Кремль в его внешнеполитических авантюрах и начав масштабную политическую реформу, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев стал де-факто лидером сопротивления политике российского лидера в Центральной Азии. С учетом взаимосвязанности российской и казахстанской экономик, обширной сухопутной границы и прочих факторов для него это очень некомфортно. Он бы с радостью последовал внешнеполитической линии своего узбекистанского коллеги Шавката Мирзиёева – максимально избегать конфликтов с Кремлем. Но «своя рубашка» - будущее Казахстана в XXI веке – для казахстанского президента дороже. И потому на «беспрецедентный характер внешних вызовов» вынужден искать собственные ответы, включая военные. После российского вторжения в Украину Казахстан уже принял решение выделить дополнительно почти $1 миллиард на оборону. Военный бюджет страны, $1,7 миллиарда в прошлом году, вырос почти в 1,5 раза. В стране хотят подготовить армию к «гибридной войне», которая может включать как боевые действия, так и кибератаки, дезинформацию и вмешательство в выборы. И это в очередной раз подтверждает, что с «рукой северного соседа» в событиях нынешнего января в Казахстане было не все так однозначно, как это пытается представить Ак-Орда.

Прямо, разумеется, ничего не говорится, никаких обвинений Москве не предъявляется. Но вот что интересно – в апреле Казахстан договорился с КНР об укреплении военного сотрудничества, а председатель КНР Си Цзиньпин нынешним летом официально озвучил гарантии суверенитета и территориальной целостности Казахстана, что раньше было совершенно немыслимо. В мае нынешнего года Токаев подписал соглашение с Турцией о производстве дронов, а после - и об обмене разведданными. Тем самым пригласив Анкару в качестве еще одного гаранта своей безопасности. То есть практически разрушив просуществовавшую почти три десятка лет московскую схему того, что гарантом стабильности в Центральной Азии является именно Россия и никто другой.