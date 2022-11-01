Иордания не поставила Армении оружие по контракту

Замминистра обороны Армении Карен Брутян подписал письмо о расторжении контракта с Иорданией о поставках оружия, пишут армянские СМИ.

Соглашение между Минобороны Армении и иорданской компанией Jadara Equipment & Defence Systems Co было заключено 6 августа 2021 года и должно было быть выполнено в течение того же года.

Учитывая нарушение, министерство в одностороннем порядке расторгло договор. Иорданская компания обязана выплатить штраф в размере почти $58 тыс.

Что именно было заказано, не уточняется. Но известно, что компания производит противотанковые гранатометы Nashab, созданные на базе российского РПГ-32, и противотанковые ракетные комплексы Terminator FM - на базе украинского «Корсара».

В сентябре стало известно, что иорданская сторона подписала соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном. Не исключено, что это и могло стать причиной срыва сделки с Ереваном.