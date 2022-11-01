Минобороны опровергает заявления о ВВС Азербайджана

1 ноября на некоторых интернет-каналах прозвучали совершенно не соответствующие действительности непрофессиональные заявления военнослужащего запаса Сабухи Абдуллаева о ВВС Азербайджана (ВВС) и проектах модернизации их систем вооружения и боеприпасов, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Высказывания данного лица о ВВС Азербайджана являются совершенно безосновательными, ложными и клеветническими. Расцениваем данные заявления как провокацию и преднамеренные попытки нанести ущерб репутации азербайджанской армии», - говорится в сообщении.

В Минобороны пообещали принять меры в отношении С.Абдуллаева в судебно-правовой плоскости.