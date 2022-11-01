США подозревают КНДР в поставках боеприпасов России

США подозревают КНДР в тайных поставках боеприпасов России для войны в Украине, пишет Bloomberg.

У США есть информация, указывающая на то, что Северная Корея тайно поставляет России «значительное» количество артиллерийских снарядов для войны в Украине, заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

«Наши данные свидетельствуют о том, что КНДР осуществляет поставки тайно, и мы собираемся проконтролировать, получены ли поставки», - отметил он.