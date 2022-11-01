Суд арестовал задержанного СГБ сотрудника Минкультуры

Сабаильский районный суд арестовал задержанного в ходе вчерашней операции Службы государственной безопасности (СГБ) начальника отдела снабжения и имущества Министерства культуры Илькина Насибова на 4 месяца, пишут азербайджанские СМИ.

В ходе вчерашней операции СГБ в Минкультуры были задержаны, помимо Насибова, замминистра культуры Эльнур Алиев и начальник протокольного отдела министерства Камиль Рзаев.